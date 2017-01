Billie Lourd agradece apoyo tras muerte de madre y abuela

Lourd publicó el lunes una fotografía de ella con Fisher y Reynolds en su cuenta de Instagram.

"Recibir todas sus oraciones y amables palabras en la última semana me ha dado fortaleza durante este tiempo en el que pensé que no podría existir la fortaleza". Agregó que "no hay palabras" para describir lo mucho que las echará de menos.

❤👩‍👩‍👧❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto publicada por Billie Lourd (@praisethelourd) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:09 PST

Fisher y Reynolds murieron con un día de diferencia la semana pasada.

Lourd, de 24 años, es la hija de Fisher y el agente de talentos Bryan Lourd. Ha actuado en la serie de Fox's "Scream Queens", que recién terminó de transmitir su segunda temporada, y tiene un papel pequeño en "Star Wars: The Force Awakens".