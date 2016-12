Blac Chyna agradece a Kylie Jenner su 'ayuda' a la hora de cuidar a su hijo King Cairo

Aunque no ha dejado de especularse con la naturaleza del vínculo que mantendrían Blac Chyna y Kylie Jenner desde que se confirmara que la segunda había iniciado un romance con el rapero Tyga -expareja de la primera y padre de su hijo King Cairo (4)- al tiempo que la ex stripper afianzaba su relación con Rob Kardashian, ahora se ha conocido que las dos mujeres no podrían estar más satisfechas con la dinámica actual que presenta el famoso clan televisivo desde que Kylie adoptara un papel mucho más activo en los cuidados diarios del primogénito de su cuñada.



"Ahora mismo, para Chyna no hay forma de que Kylie pueda hacer algo mal. Kylie está siendo de gran ayuda al encargarse con frecuencia de vigilar a King mientras ella atiende a Dream [la primera hija de Chyna con Rob] y también al otro bebé del que tiene que cuidar [en referencia al propio Rob]. Ahora mismo su tiempo se divide fundamentalmente entre estos dos, pero con Kylie pendiente de su primogénito, Chyna está mucho más tranquila", reveló una fuente al portal de noticias Hollywood Life.



La buena sintonía que existiría entre Blac Chyna y Kylie Jenner resulta aún más sorprendente teniendo en cuenta la tensa relación que la modelo mantiene con las hermanas mayores de su prometido -Kourtney, Kim y Khloé-, así como con su suegra, Kris Jenner, a quienes todavía reprocharía, entre otras cosas, que no le invitaran a la tradicional reunión navideña organizada en la mansión de la matriarca de la familia.



"A Chyna todavía le duele que Kris, Kim, Khloé y Kourtney no aprueben su historia de amor con Rob y no hayan querido hacer un esfuerzo a la hora de integrarla en la vida familiar. Le indigna que le hayan excluido de cualquier actividad y que traten de dinamitar su relación", expresó el mismo informante.



Hace escasamente una semana se hizo público que la enemistad entre Blac Chyna y algunos de los miembros más destacados de su familia política no se había atenuado ni con la llegada del período festivo, hasta el punto de que el enésimo desplante de las Kardashian a la prometida del único varón de la familia parecía explicarse con el "hartazgo" que todas sentían ante las continuas discusiones que ha venido protagonizando la pareja.



"La familia de Rob está harta de Chyna y por eso se ha decidido que no vaya a la cena navideña de Kris. Los Kardashian llevan un tiempo tratando de distanciarse de Chyna porque no pueden soportar la relación tan tóxica que existe entre ella y Rob. De verdad que se preocupan mucho por el bebé [Dream Renée], pero se han dado cuenta de que Rob está mucho más centrado y tranquilo sin Chyna a su alrededor", revelaba un informante a la revista People.