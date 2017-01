Bob Dylan editará un triple álbum con versiones de canciones clásicas de EEUU

"Triplicate" saldrá a la venta el 31 de marzo, aunque ya se puede escuchar en su página web la canción "I Could Have Told You", el primer adelanto de este nuevo trabajo de Dylan.

Tras "Shadows in the Night" (2015) y "Fallen Angels" (2016), dos álbumes dedicados a reimaginar emblemáticas composiciones que en su día interpretó Frank Sinatra, Dylan continuará excavando en el cancionero estadounidense con "Triplicate", que estará compuesto por tres discos temáticos ("'Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" y "Comin' Home Late") con diez canciones cada uno.

De esta manera, "Triplicate" incluirá versiones de temas como "Stormy Weather", "September of My Years", "As Time Goes By", "How Deep is the Ocean" o "Day In, Day Out".

Con la firma de Jack Frost en la producción, el seudónimo que usa Bob Dylan para esa tarea, este nuevo trabajo, que supone el número 38 en la amplísima discografía del músico, fue grabado en el estudio de Capitol situado en Los Ángeles.

Considerado como una figura indispensable de la música popular del siglo XX, Dylan fue reconocido el año pasado con el premio Nobel de Literatura por haber creado "nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".

El cantautor no acudió a recibir el galardón a Estocolmo, pero envió un discurso de agradecimiento que fue leído en el banquete en honor de los Nobel.

Asimismo, la artista Patti Smith interpretó en el acto de entrega de los galardones la canción de Dylan "A Hard Rain's A-Gonna Fall".