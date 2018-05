Bob Dylan lanzará 'Heaven's Door Spirits', su primera colección de whiskey

Aunque a sus 76 años sigue tan activo como siempre en la escena musical, estrenando nuevo material discográfico de forma esporádica al tiempo que recorre el mundo en sus interminables giras, el cantautor Bob Dylan ha decidido expandir sus horizontes con el lanzamiento de la que será su primera colección de whiskeys: una línea de bebidas alcohólicas que empezará a comercializarse este mismo mes de mayo y a la que ha llamado 'Heaven's Door Spirits' en honor a su popular tema 'Knocking on Heaven's Door' (1973).



"No siempre es fácil encontrar la inspiración. Pero en ocasiones es ella la que te encuentra a ti. Queríamos crear una colección de diferentes tipos de whiskey americano, y cada producto contará una historia diferente sobre sus orígenes", explicó Bob Dylan al diario The Guardian.



La marca de Dylan ofrecerá a sus incondicionales seguidores -así como a los amantes del whiskey en general- un amplio abanico de propuestas para los paladares más exigentes, desde el típico 'bourbon' americano al tradicional whiskey de doble barril, pasando por una variedad exclusiva de un licor hecho exclusivamente de centeno fermentado. Por otro lado, todas las botellas contendrán en el reverso de la etiqueta la firma del afamado intérprete, la cual solo estará visible una vez que la mitad de su contenido haya sido consumido.



"Solo le hemos ayudado a realizar uno de sus grandes sueños. Bob no quería ser en ningún momento la cara visible de la marca y jamás ha tenido intención de que el proyecto girara únicamente en torno a su imagen y legado. No estábamos buscando un diseño del producto que gritara 'Dylan' a los cuatro vientos", ha asegurado al mismo medio Marc Bushala, el empresario que acompaña al intérprete en la primera incursión de este en la industria de los licores.