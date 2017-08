Bocca deja dirección del Ballet de Uruguay porque necesita más tiempo para él

Montevideo, 31 ago (EFE).- El bailarín y coreógrafo argentino Julio Bocca explicó hoy que su renuncia a continuar en la dirección artística del Ballet Nacional de Uruguay se debe a que necesita más tiempo para él y que quiere estar más conectado con los bailarines.

"Necesito un tiempo para mí personalmente, creo que estoy feliz con la decisión que tomé. Estoy muy bien, era algo que necesitaba", dijo Bocca en una declaración a la prensa en la que no aceptó preguntas, después de que este miércoles se filtrara en los medios que había decidido renunciar a su puesto.

El argentino comentó que su intención era comunicar primero su decisión al Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (Sodre), que gestiona los cuerpos artísticos del Estado, y a las autoridades de Cultura, y después elegir a su sustituto, pero que al trascender en prensa su renuncia decidió comparecer hoy para "aclarar los cambios".

Bocca dijo que se trata de "una transición que alguna vez iba a pasar" y que hay que seguir apoyando al Ballet.

El coreógrafo comentó que seguirá como director artístico del Ballet uruguayo hasta fin de año, que va a continuar viviendo en Uruguay y que va a aprovechar su tiempo para estar más conectado con los bailarines, tener más tiempo en la sala de ensayo, dar clases y poder transmitir lo que aprendió.

El presidente del Consejo Directivo del Sodre, Doreen Ibarra, dijo este miércoles que el año próximo Bocca pasará a realizar "una tarea de maestro residente o de supervisor" del Ballet de Uruguay.

Para lo que resta de año, Bocca explicó que continuará con las giras nacionales e internacionales previstas.

Finalmente, pidió que su renuncia "no se transforme en un quilombo, en líos, comentarios, chimentos".

"¿Se peleó o no se peleó? No me peleé con nadie, al contrario, tengo apoyo del todo el equipo que trabaja acá. Tratemos de llevarlo en algo común y corriente, sobre todo porque tenemos giras internacionales y la imagen es muy importante de mantener", concluyó.

Bocca, nacido en 1967, asumió en 2010 la dirección artística del Ballet Nacional, convirtiendo bajo su batuta a Uruguay en referencia del ballet en América Latina.

En abril de 2016 anuncio que se tomaba una licencia temporal y desde su regreso, un mes después, compartió la dirección artística del Ballet Nacional con la bailarina uruguaya Sofía Sajac. EFE

