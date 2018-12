Boho Expo invita a una experiencia de shopping única esta Navidad

Boho Expo abre esta temporada navideña con nuevas experiencias de shopping para los consumidores, quienes podrán adquirir sus regalos mientras disfrutan de actividades y espacios diseñados para todos los gustos.

Ubicado en el centro comercial Usaquén Plaza, Boho Expo cuenta con cerca de 1.000 m2 dedicados al diseño y ofrece más de 130 marcas colombianas dedicadas a la moda, joyería, mobiliario, belleza, decoración, arte y piezas únicas con precios versátiles para el público.

“Nuestro objetivo es generar una experiencia nueva alrededor del diseño en Bogotá, apoyando de forma permanente la creatividad, el talento nacional, la tradición y el emprendimiento. Buscamos que esa experiencia sea en gran medida personalizada para los amantes de la moda y el buen estilo, así como ofrecerles una amplia variedad de productos y precios”, comentó María José Ramos, Chief Marketing Manager de Boho Market.

Del 17 al 24 de diciembre el espacio contará con un horario extendido de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y se realizarán diferentes actividades enfocadas a la experiencia de los consumidores.

Además, el jueves 20 de diciembre se llevará a cabo la edición de Navidad ‘Noches Expo’, donde los consumidores podrán conocer las nuevas propuestas de los diseñadores y realizar sus compras navideñas al mismo tiempo que disfrutan de las barras de bebidas de Red Bull, la cerveza artesanal de El Sindicato y la marca de vinos GlenLivet. A las 6:00 p.m. se presentarán en la plazoleta central una serie de Fashion Films de diseñadores como Hebrante y JUAN.





Finalmente, para ambientar la noche, desde las 8:00 p.m., el lugar vibrará al ritmo de La Payara, una banda de música local que combina lo digital con lo análogo para crear un sonido con raíces colombianas. Este evento tendrá un horario extendido hasta las 10 p.m.

Por su parte, Eva Giraldo, directora creativa de Boho Expo, agregó: “A través de nuestro proceso de curaduría nos hemos concentrado en seleccionar lo mejor del diseño hecho en Colombia. Esta Navidad queremos invitar a los consumidores a que regalen Boho, que conozcan y que se animen a vivir la increíble experiencia de Noches Expo”, comentó Eva Giraldo, Directora Creativa de Boho Expo.

Algunos de los diseñadores que hacen parte de Boho Expo son: Diamantina y La Perla, Wonder for People, Artesanías de Colombia, Green Bear, L’arome, Palmacea, Bruma, Tei, Zut, Juan, Little Ramonas, Whitman, Revista Fucsia, Tigre De Salón, Arte Bareke, Evok, Nasty Pins, entre otros.

Los asistentes a estas jornadas podrán cerrar con broche de oro la experiencia Boho con un exquisito plato de los 21 puntos de comida ubicados en el 3 y 4 piso de Boho Food Market. Se ofrecerán preparaciones de la mano de chefs como: Luis torres, Massimo Covello, Jairo Caviedes, Estaban Correa y Guillermo Torres.