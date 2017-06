Boy George duerme mejor cuando lo hace "desnudo"

Aunque una de las principales señas de identidad del cantante Boy George reside en su costumbre de usar un llamativo maquillaje y de enfundarse vistosos trajes de cara a sus apariciones públicas, en lo referente a su plano más íntimo el líder de Culture Club opta por el minimalismo hasta el punto de que prácticamente no dejar pasar una noche sin meterse en la cama completamente desnudo.



"Solía arreglarme demasiado, incluso para irme a dormir, pero un día leí un artículo que decía que se descansaba mejor cuando se dormía desnudo. A partir de ese momento, duermo casi siempre desnudo y solo", explica el intérprete al diario australiano Daily Telegraph, antes de dejar entrever que el paso de los años le ha convertido progresivamente en un hombre cada vez más relajado y convencional.



"Cuando era joven, odiaba tener que irme a la cama temprano porque siempre he disfrutado mucho de la noche. Pero ahora me encanta acostarme pronto y levantarme a primera hora de la mañana", asegura en la misma conversación.



Haciendo gala de la misma sinceridad con la que habla de sus hábitos nocturnos, el artista británico reflexiona abiertamente sobre la imagen de persona problemática y temperamental que le ha venido acompañando a lo largo de su exitosa carrera musical, una "reputación" que en su opinión no está justificada en absoluto, pero de la que ha aprendido cómo sacarle provecho



"Sé que tengo una reputación muy particular, y tengo que decir que en ocasiones la utilizo en mi favor porque no me identifico con ese carácter del que tanto se habla en la prensa. Nunca he sido ese tipo de persona, así que para mí es muy divertido conocer gente nueva y dejarles gratamente sorprendidos. Hay personas que creen que soy complicado o soberbio. Es posible que lo fuera en otros momentos de mi vida, pero la verdad es que ahora soy un tipo muy sencillo y relajado", apunta en la entrevista.