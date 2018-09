Brianna Hildebrand visitará Medellín durante la Comic Con 2018

View this post on Instagram

NEGASONIC TEENAGE WARHEAD! 🦄🌈 Nos complace anunciar que Brianna Hildebrand, estará en la Comic Con Colombia 2018! del 16 al 18 de Noviembre en @plazamayormed Plaza Mayor Medellín! @briannahilde , nacida en Texas, interpreta a la deslumbrante Negasonic Teenage Warhead en Deadpool 1 y 2, la cual tiene el record de la película más taquillera Rated-R en la historia del cine. Es una estudiante de la Escuela Charles Xavier para Jóvenes con Talentos Especiales Además de su papel destacado en Deadpool, Brianna aparece en la serie de terror The Exorcist, interpretando a la adolescente Verity. Otras interpretaciones incluyen el galardonado drama romántico First Girl I Loved, la comedia de terror Tragedy Girls y la serie web Annie Undocumented. Brianna nos acompañara durante los 3 días del evento. No te pierdas la oportunidad de conocerla! Estén atentos a nuestras redes pues se vienen mas anuncios, invitados y muchas sorpresas! #💀💩L #Deadpool #Marvel #XMEN #NegasonicTeenageWarhead #ComicConColombia #CCC2018