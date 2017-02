Butch Trucks, baterista de Allman Brothers, se suicidó delante de su mujer

Según el portal centrado en celebridades TMZ, Trucks se disparó un tiro en la cabeza el pasado 24 de enero en su vivienda de West Palm Beach, costa sureste de Florida, en presencia de su mujer, Melinda.

En un audio de tres minutos con la llamada que efectuó la mujer a la línea de emergencia 911 de la Policía se escucha a esta, muy agitada, decir a la operadora, entre gritos de espanto, que su marido se había disparado un tiro en la cabeza.

El departamento de Policía de West Palm Beach declinó confirmar a Efe si Trucks se había quitado la vida de un disparo en la cabeza, aunque el audio divulgado por TMZ confirma este extremo.

El pasado 25 de enero, los Allman Brothers Band indicaron en la web oficial del grupo y en su cuenta de Facebook que "Butch Trucks murió trágicamente en la noche del 24 de enero en West Palm Beach".

Trucks contribuyó a la formación en 1969 de esta banda de rock sureño junto con los hermanos Allman, Duane Allman (guitarra) y Gregg Allman (vocalista y órgano), a los que se unieron Dickey Betts (guitarra), Berry Oakley (bajo) y Jai Johanny Johanson (batería).

Los dos bateristas del grupo aportaron a las grabaciones en estudio y en los conciertos una sólida y poderosa base rítmica que resultó de gran importancia para el éxito de los Allman Brothers.

Trucks, natural de Jacksonville, al norte de Florida, continuó su carrera musical con los Allman Brothers hasta la disolución de la banda en 2014.

El primer éxito del grupo llegó en 1971 con un disco doble grabado en directo ("At Fillmore East") en la sala homónima de Nueva York, que logró un disco de platino y con el que los Allman Brothers alcanzaron gran popularidad.

The Allman Brothers Band ha recibido once discos de oro y cinco de platino de la asociación de industrias discográficas de Estados Unidos (RIAA) y fue seleccionada por la revista Rolling Stones como una de las mejores de todos los tiempos.

Según la revista Billboard, la banda vendió más de 20 millones de discos en el mundo desde su fundación hasta el año 2002.

En 1995 la banda ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame.

En la discografía de la banda creadora del rock sureño figuran álbumes tan destacados como "Brothers and Sisters" (1973), "Win, Lose or Draw" (1975), "Seven Turns" (1990) o "Hittin' the Note".