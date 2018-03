Caitlyn Jenner tuvo que pasar por quirófano para eliminar un carcinoma de su nariz

Al igual que le ha ocurrido en varias ocasiones al actor Hugh Jackman, la estrella televisiva y exatleta olímpica Caitlyn Jenner tuvo que someterse recientemente a una intervención quirúrgica para deshacerse de una mancha cancerígena ubicada en su nariz y que, como ella misma ha confesado en sus redes sociales, estaría directamente ligada a una exposición excesiva a los rayos del sol.



"Hace poco tuve que eliminar cierto daño solar de mi nariz. PSA [Anuncio de servicio público, por sus siglas en inglés]. No olvides de poner siempre protector solar", ha escrito en su cuenta de la red social junto a una imagen que la retrata poco después de pasar por quirófano, en la que se aprecian perfectamente las secuelas físicas de la operación.



Pese a que ella no se ha referido en ningún momento a la dolencia como 'carcinoma basocelular', la revista People ha confirmado posteriormente que esa es exactamente la que padece. Se desconoce, sin embargo, el alcance de este bache de salud y si Caitlyn tendrá que acudir nuevamente al médico para asegurarse de que se ha librado por completo de la enfermedad.



La naturalidad con la que el padre de las afamadas Kendall y Kylie Jenner ha querido hacer partícipes a sus seguidores de la esfera virtual de sus novedades en el plano médico parece estar directamente relacionada con su decisión -aquella que tomó hace ya tres años- de no volver a llevar una vida marcada por el secretismo y la autonegación.



"Puedo decir orgullosa que ya no hay secretos en mi vida, y ese es un sentimiento maravilloso. Mi libro va precisamente sobre todas esas luchas internas que he tenido a lo largo de los años en lo que a mi identidad personal se refiere. Ser capaz de compartir ese capítulo con la gente es genial, me hace sentir liberada", explicaba el año pasado al presentar su autobiografía, en la que abordaba la transición de género a la que se sometió en 2015.