Camila Cabello se muestra evasiva a la hora de hablar de Fifth Harmony

A pesar de que ya ha arrancado su carrera en solitario, Camila Cabello aún no parece sentirse preparada para entrar a hablar con detalle de su salida del grupo Fifth Harmony y del posterior cruce de acusaciones que protagonizaron sus antiguas compañeras de banda y ella a través de las redes sociales.



Como no podía ser de otra manera, una de las preguntas que no pudo faltar en la breve entrevista que la joven concedió este martes a la emisora británica BBC Radio 1, donde acudió a presentar su tema 'Bad Things' junto a Machine Gun Kelly, fue cuál era su actual relación con Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui, con quienes había realizado su anterior visita a la estación de radio aún como quinteto. Sin embargo, la joven demostró una gran habilidad para evadir la polémica, respondiendo de forma evasiva y con generalidades las cuestiones acerca de tan delicado asunto.



"Obviamente es increíble volver a estar aquí. Ya me pareció alucinante la otra vez, y ahora va a ser maravilloso", aseguró sin perder la compostura, antes de afirmar -tras ser presionada un poco más por los locutores- que aún sentía un gran cariño hacia las chicas. "Lo importante es el amor y la música".



Las tensiones entre las cinco artistas surgieron a raíz de las dos versiones diferentes que ofrecieron sobre la partida de Camila de la banda: sus excompañeras afirmaron que les había informado de su decisión a través de su representante, algo que ella ha negado rotundamente alegando que había mantenido largas charlas con Ally, Norman, Dinah y Lauren acerca de su intención de probar suerte en solitario.



Por otra parte, los críticos comentarios de Camila acerca de la imagen hipersexualizada que, según ella, le obligaron a lucir en los vídeos musicales de Fifth Harmony tampoco habría ayudado a resolver sus diferencias.