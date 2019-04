Camila Gómez, alfarera, es #UnaMujerW

La alfarería es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla y, por extensión, el oficio que ha permitido al ser humano crear toda clase de enseres y artilugios domésticos a lo largo de la historia. Camila, una de las alfareras más famosas del país, sí que ha respetado esta disciplina, que muchas veces, a la hora de ver un buen plato, se pasa por alto.

“Nuestro trabajo se caracteriza porque somos 100% respetuosos de los oficios; es decir, trabajamos 100% a mano y honramos la tradición alfarera, no tenemos procesos industriales que procesen nuestros platos, son solamente las manos las que logran llegar a producir este plato”, asegura Camila.





La presentación es una parte fundamental de la experiencia culinaria... desde hace 18 años Tybso, su empresa, se encarga de que cada plato esté a la altura de su contenido.

“Cuando un cliente llega a Tybso, o es amante de la cocina, nosotros nos sentamos con esa persona y le preguntamos todo: qué comes, cómo lo comes, dónde lo comes, qué te gusta, qué no te gusta, cómo es tu mesa, cómo es el espacio que te rodea, qué sucede en torno a esa cocina y a esos fogones, cómo emplatas…”, cuenta la colombiana

Y aunque no ha sido nada fácil, su mayor logro ha sido emprender y sostenerse.

“Hacer empresa en Colombia es supremamente difícil, es complicado, no todos lo logran y lograr haber sobrevivido 25 años después, creo que es una hazaña increíble en este país…”, afirma Camila.



foto

Para crear, Camila se inspira en todo lo que hay a su alrededor.

“Pongo mucha atención a lo que le sucede a la comida, a los materiales nuevos que están saliendo, a las tendencias de color, a las telas, a la gente, a la forma de comer que ha cambiado un montón a través de nuestros años, y todo esto lo dejo que se vuelva ideas y fluya a través de las manos y se vuelvan platos”, dice la alfarera.

Si bien cualquiera puede comprar una vajilla personalizada en Tybso, los que saben de esto, son los verdaderos chefs.

“Tenemos clientes como Harry Sassón, Leonor Espinosa, El chato. Trabajamos de la mano con artistas como Juan Carlos Delgado, Adriana Marmorek, hemos hecho vajillas para Adriana Arboleda, tenemos Master Cheffs en nuestro catálogo de clientes”, da cuenta la profesional de la alfarería.