Camila Sodi y Chicharito rompieron por culpa de la 'presión mediática'

Un mes y medio después de que Camila Sodi y Chicharito fueran fotografiados juntos por primera y última vez durante una romántica escapada en París, la actriz mexicana ha confirmado ahora el final de su idilio con el futbolista, tal y como se llevaba rumoreando desde hace varias semanas, y lo ha hecho revelando además los motivos que les llevaron a poner fin a su historia de amor.



Según afirma la exmujer de Diego Luna, la razón tras el fracaso de su idilio no es otra que el revuelo que generó su romance tras salir a la luz, apenas unas semanas después de que el deportista rompiera su compromiso matrimonial con su anterior pareja, la periodista española Lucía Villalón.



"Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros", asegura Camila en conversación con Vanity Fair, en la que aprovechó para desmentir indirectamente que ella fuera la culpable de que Chicharito no llegara a pasar por el altar con la española.



"En este caso, se inventaron todo un rollo. Que si él estaba todavía con la ex, entonces los separé yo. Osea, toda una cosa ahí que ni era verdad".



A pesar de estar ya más que acostumbrada al interés que genera su vida privada, la actriz -sobrina además de la cantante Thalía- reconoce que esa ocasión los comentarios negativos sobre su persona que llegó a leer en la esfera virtual consiguieron afectarle profundamente.



"Yo he sentido el mismo miedo, el mismo hoyo en el estómago por cosas que se dicen en las redes de igual manera de cuando te dicen las cosas en físico, en vivo. La Camila Sodi que crearon los medios, no soy yo", recuerda con pesar.



La polémica en torno al ya extinto noviazgo de Camila y Chicharito se vio avivada por las declaraciones de la exnovia del deportista, quien le acusaba de no estar a su lado durante un grave bache de salud.



"Lo que me duele es la traición y la deslealtad. Él no estuvo a mi lado cuando yo más lo necesitaba. Vino, pasó de puntillas y después prefirió irse de vacaciones", aseguraba la reportera en conversación con la revista ¡Hola! sobre la falta de apoyo de su expareja, además de cuestionar las segundas intenciones detrás de la publicación de las imágenes de su ex con Camila. "Yo ya me lo imaginaba. De hecho, yo le pregunté específicamente... Las fotos dejan claro que alguien estaba interesado en que eso saliese", opinaba de forma ambigua.