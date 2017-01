Carlos Baute se deshace en halagos hacia sus fans

Para el cantante Carlos Baute no siempre resulta sencillo separarse de su esposa Astrid Klisans y su hijo Markuss (5 meses) para cumplir con sus compromisos profesionales alrededor del mundo. Sin embargo, el cariño que recibe allá donde va por parte de su entregada base de admiradores acaba siempre por compensar todos los inconvenientes.



"El abrazo de un fan me da vitalidad, energía para seguir componiendo, energía para seguir creciendo, energía para mantenerme firme cuando estoy lejos de mi familia. Donde quiera que estén, gracias fans por tanto amor. Mis composiciones son suyas y solo suyas", ha asegurado ahora a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.



El venezolano no parece perder nunca la paciencia y la buena disposición para firmar todos los autógrafos y sacarse cuantos selfis le pidan, ni siquiera en las situaciones más extremas. Así lo volvió a demostrar a principios de esta semana a su llegada a Argentina para ofrecer varios recitales y promocionar su nuevo sencillo, al toparse con un numeroso grupo de admiradores que le esperaban nada más desembarcar del avión, a los que atendió con una sonrisa a pesar del largo viaje que acababa de realizar.



"Vaya buen martes me ha tocado en mi llegada a Argentina. Se les quiere mi gente. En 4 días comienza la gira. Prepárense para oír en vivo 'Ando buscando'. Gracias por su cariño de siempre. Ustedes me hacen componer, vivir, respirar, ser feliz. Graciasssss por tanto (sic)", escribía el venezolano junto a una grabación en la que se podía ver a sus emocionadas fans abalanzándose sobre él nada más cruzar la puerta de salidas del aeropuerto.