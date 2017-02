Carlos Santana se disculpa por su comentario acerca de la falta de talento de Beyoncé

La 'derrota' de Beyoncé en la ceremonia de los Grammy a manos de Adele, que le arrebató los premios a Mejor Álbum, Mejor Canción y Grabación del Año, ha desatado un encendido debate acerca de si la británica se merecía realmente todos esos reconocimientos o si en realidad al menos el galardón al disco del año debía haber ido a parar a la mujer de Jay Z por su trabajo 'Lemonade'.



El veterano músico Carlos Santana pareció ser uno de los últimos en sumarse a la discusión para posicionarse a favor de la intérprete de 'Hello', alegando durante una entrevista a Australian Associated Press que Beyoncé era más una 'cara bonita' que se dedicaba a lucir vestidos sobre los escenarios que una verdadera "cantante-cantante".



Evidentemente, tan controvertidas declaraciones no tardaron en generar un aluvión de críticas dirigidas contra Santana por su aparente falta de respeto hacia una de las artistas más premiadas y exitosas de la industria musical de la última década.



Ahora, el legendario guitarrista ha decidido dar un paso al frente para acabar con la polémica, aunque en lugar de entonar el mea culpa, ha echado la culpa a un error de interpretación y a la falta de contexto con la que supuestamente se habrían reproducido sus palabras.



"Me gustaría aclarar un comentario recogido mientras daba una entrevista para promocionar mis próximos conciertos en Australia y Nueva Zelanda. Mi intención era felicitar a Adele por la maravillosa noche que vivió en los Grammy. Mi comentario sobre Beyoncé fue tristemente sacado de contexto. Siento el mayor de los respetos hacia ella, como artista y como persona. Se merece todos los premios que le den en un futuro. Les deseo a ella y a toda su familia lo mejor", afirma en una publicación difundida a través de su cuenta de Facebook.