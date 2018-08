Carolina Segebre nueva Reina del Carnaval 2019

Carolina Segebre es la nueva soberana de los Barranquilleros para las carnestolendas en el 2019, es estudiante de Administración de Empresas, tiene 22 años de edad, y es hija del exgobernador del Atlántico José Antonio Segebre y de Patricia Abudinen.

“Estoy feliz y dichosa de poder presidir la fiesta más grande de todos los Barranquilleros, desde niña he estado vinculada al Carnaval de Barranquilla en diferentes actividades, pertenezco a la Banda de Baranoa, he venido liderando con ellos muchos desfiles y actividades, pertenezco también a la junta del Garabato del Country, he participado en la Guacherna, es un honor para mí presidir esas fiestas.” Señaló emocionada.

Desde ya, Carolina promete un Carnaval inolvidable, “Tendremos un homenaje a nuestra novia eterna de Barranquilla Esthercita Forero, una Guacherna llena de luces, de faroles, tenemos muchas sorpresas para ustedes.”