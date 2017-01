Channing Tatum publica una foto de su mujer desnuda en Instagram

El actor Channing Tatum está casado con una mujer atractiva como pocas, y quiere que todo el mundo lo sepa. O al menos esa parece ser la razón que le ha empujado a compartir con todos sus seguidores de Instagram una fotografía en la que Jenna Dewan Tatum, su esposa desde 2009 y la madre de su única hija, aparece completamente desnuda en la cama, cubierta escuetamente por una sábana.



"La hora de la siesta = La mejor hora", escribió junto a la sugerente estampa.



Lo más probable es que a la guapa actriz y bailarina no le haya importando demasiado que su marido comparta una imagen tan íntima con el mundo entero, ya que nunca ha ocultado lo cómoda que se siente en su propia piel. Desde su punto de vista, esa es una de las razones de que su idílica convivencia se vea reforzada además por una vida sexual muy agitada de la que ella no duda en presumir.



"Yo siempre he sido una persona muy sexual. Tenemos una vida sexual muy sana y feliz, desde luego. Por alguna razón, ser bailarina te conecta de una manera muy física con tu cuerpo. Implica recurrir a una energía sexual y completamente primaria. Sientes tu cuerpo de forma distinta al resto del mundo. Y a Channing le sucede lo mismo", aseguraba recientemente Jenna en una entrevista a Cosmopolitan.