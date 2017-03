Charléne de Mónaco, una mamá completamente dedicada a sus hijos

Las prolongadas ausencias de Charlène de Mónaco del diminuto principado y los escasos actos oficiales en los que se prodiga han dado mucho que hablar desde su boda con el príncipe Alberto en 2011, hasta el punto de que su marido se ha visto obligado a aclarar en varias ocasiones que fue él quien decidió no 'abrumar' a su querida esposa con demasiadas responsabilidades institucionales.



Ahora la propia Charlène ha querido insistir en que planea seguir dedicada en cuerpo y alma al menos durante un año más al cuidado de sus mellizos de dos años, Jacques y Gabriella, para ocuparse personalmente de su educación.



"He tratado de sacar el mayor tiempo posible de mi agenda este 2017 para pasarlo con ellos. Están en una edad en la que lo que viven y aprenden les condicionará durante el resto de sus vidas", se sincera la princesa en una entrevista a Paris Match.



En una rara aparición en la prensa para una de las princesas europeas más discretas, Charlène ha ofrecido algunos detalles acerca de sus pequeños príncipes.



"Es una etapa maravillosa, en la que te necesitan constantemente. Para ellos, estar lejos de mí resulta impensable. Quieren saberlo todo, comprender qué sucede, y me hacen un millón de preguntas. También quieren probarlo todo. No paran de darse golpes", asegura divertida y orgullosa.



Por otra parte, la consecuencia de que Charlène se centre en su papel de madre es que Alberto de Mónaco cuenta con una persona menos en quien delegar parte de sus compromisos, una situación que sin embargo no le impide ser un padre muy presente, aunque sea en la distancia.



"Viaja muy a menudo, obligado por sus responsabilidades, pero trata de verle aquí y allá en cuanto tiene oportunidad", afirma su esposa.