Charlie Heaton y Natalia Dyer, de 'Stranger Things', siguen juntos y enamorados

Los dos actores llegaron por separado al último evento relacionado con la popular serie, pero se sentaron juntos durante todo el panel que protagonizaron y ella se animó a hablar incluso de lo maravilloso que resultaba trabajar juntos.

Desde que se estrenara la primera temporada de 'Stranger Things', los personajes a los que interpretan Charlie Heaton y Natalia Dyer se convirtieron casi al instante en una de las parejas favoritas de los fans de la serie, que no tardaron en trasladar sus deseos de verles juntos en la ficción a la vida real, especialmente después de que aparecieran unas fotografías de los dos actores paseando de la mano por Nueva York.

La confirmación oficial de su noviazgo tardó aún unos meses en llegar, pero en diciembre ambos aparecieron juntos en la alfombra roja de los London Fashion Awards, posando de tal manera que no quedara ninguna duda sobre la naturaleza de su relación.



A partir de ese momento, los jóvenes han tratado de manejar con la mayor discreción posible su historia de amor, pero eso no ha impedido que les asediaran con preguntas de naturaleza personal en cada uno de los eventos en los que han coincidido. Eso es exactamente lo que volvió a suceder este domingo a su paso por el PaleyFest celebrado en Hollywood, en el que algunos de sus compañeros de reparto -incluido su chico- y ella participaron en uno de los paneles.



La intérprete no pudo librarse de que le interrogaran acerca de cómo maneja mezclar trabajo y placer al compartir escenas con su pareja en la vida real.

"Él es maravilloso. Es muy divertido, hacemos el payaso juntos todo el rato. Todo el elenco lo hace, la verdad; estamos muy unidos y nos lo pasamos muy bien juntos, en el set y fuera. A veces nos cuesta parar de reír y ponernos serios", aseguró evitando centrarse demasiado en Charlie en sus declaraciones a la revista Us Weekly, en las que se mostró algo menos optimista acerca del futuro en común de sus personajes en la ficción, Jonathan y Nancy, a quienes los fans ha bautizado cariñosamente como 'Jancy'.



"Hay cierta tensión entre ellos. Creo que probablemente discutan mucho", opinó ella, ante lo que su novio no tardó en intervenir para ofrecer su opinión: "Es que comparten un trauma en común. Los dos pasaron juntos por una experiencia concreta, y eso une mucho a la gente".



Las declaraciones de los dos intérpretes, que a su llegada al mencionado evento posaron frente a los medios por separado, pero más tarde se sentaron lado a lado durante el panel, parecen desmentir los rumores que hace tan solo unas semanas apuntaban a que Charlie había puesto punto final al romance sin previo aviso.