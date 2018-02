Chicago, elegida la ciudad más emocionante del mundo para vivir

La publicación especializada Time Out ha elegido Chicago como la ciudad más emocionante de todo el mundo para vivir en base a una encuesta anónima realizada a más de 15.000 personas de 32 metrópolis diferentes.



La urbe más poblada del estado de Illinois ha conseguido superar a algunas de las capitales más cosmopolitas del globo como Oporto, Nueva York, Melbourne, Londres y Madrid, que la suceden en ese orden concreto en la clasificación realizada por la revista.



"Este año, el catálogo de vida urbanita de Time Out revela los enclaves más populares del momento, y los resultados que hemos obtenido ofrecen una visión fascinante de cómo su población exprime al máximo todas las posibilidades que ofrece el vivir en una gran ciudad. Chicago, Oporto, Nueva York, Melbourne y Londres ocupan nuestro top cinco en un recopilatorio que muestra lo diferente, diversa y única que puede ser cada una de ellas. Y desde luego, todas deberían incluirse en la lista de destinos soñados de nuestros lectores", apunta el editor de la sección City Life.



Para aquellos viajeros que se animen a visitar Chicago animados por este último reconocimiento que acaba de recibir, uno de los lugares más emblemáticos que no pueden perderse es el Parque del Milenio: un área verde de entrada gratuita que ocupa más de diez hectáreas a orillas del Lago Míchigan y donde se organizan conciertos gratuitos y exposiciones de arte a lo largo de todo el año. En su corazón, se encuentra el Pabellón de Conciertos Jay Pritzker, diseñado por el arquitecto Frank Gehry y en el que los turistas pueden disfrutar de actuaciones al aire libre y picnics.



El Instituto de Arte de Chicago y sus 300.000 obras de arte, así como el Museo de Historia Natural -con sus momias y sus esqueletos de dinosaurios- han contribuido sin duda, junto al pulmón verde de la ciudad, a situarla en lo más alto de la lista elaborada por Time Out.



Pero no todo son atracciones culturales en la conocida como 'ciudad de los vientos'. Los amantes de la naturaleza también podrán disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece el paseo a lo largo del sistema de canales de 251 kilómetros de extensión, a lo largo del cual se puede apreciar su arquitectura en todo su esplendor.