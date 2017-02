Chicharito publica una foto desde París para celebrar San Valentín

Tras la publicación hace unos días de unas fotografías en las que el futbolista Chicharito Hernández aparecía paseando y besándose con Camila Sodi por las calles de París, el futbolista parece haber decidido que no merece la pena seguir tratando de ocultar su nuevo romance y ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía de la Torre Eiffel para celebrar el día de San Valentín, sin importarle aparentemente cómo este gesto pudiera afectar a su expareja, la periodista española Lucía Villalón, con quien se rumorea que canceló abruptamente sus planes de boda para arrojarse a los brazos de la actriz y exmujer de Diego Luna.



Aunque en la imagen, sacada desde la terraza de un restaurante, únicamente se pueda apreciar el icónico monumento de la capital francesa iluminado de noche, el hecho de que en la misma aparezca una mesa con dos platos y dos vasos, sumado al detalle de que el joven haya decidido publicarla precisamente en un día tan cargado de significado como el 14 de febrero, podría interpretarte como la confirmación extraoficial de su romance con la guapa Camila Sodi.



Por otra parte, no hay que olvidar que la intérprete mexicana sí ha incluido varias estampas de su escapada a París en su Instagram junto a una serie de mensajes que dan a entender que su corazón vuelve a estar ocupado.



"La cara de la felicidad absoluta. La confianza recuperada y el amor", rezaba el pie de foto de un selfie en el que aparecía muy sonriente.



De momento, Lucía Villalón no se ha pronunciado públicamente acerca de su ruptura con el futbolista del Bayer Leverkusen, ni se espera que lo haga en vista de lo protectora que se ha mostrado siempre en lo tocante a su vida privada.

En sus redes sociales, la periodista se ha limitado a compartir imágenes de las que se desprende que ha optado por refugiarse en sus amigos en un momento sin duda tan complicado para ella, una discreción que no ha evitado sin embargo que ha sido fotografiada por los paparazzi paseando por Madrid junto a sus padres con cara de abatimiento.