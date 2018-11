Chris Froome hace un clavado en la represa de Guatapé

Chris Foome, ciclista del Team Sky, y Rigoberto Urán, pedalista del EF Education First Drapac, visitaron la represa de Guatapé como parte de un recorrido turístico que el paisa le ofreció al británico durante su visita a Colombia.

Paso seguido, Foome, en tono de broma y como muestra de su buena relación con Rigoberto Urán, trinó que las pirañas lo había atrapado tras su salto.

The piranhas got me 🐟🐟🐟 @UranRigoberto #Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/1HPtnYYG6Y