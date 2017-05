Chris Pine usa un móvil obsoleto para no verse saturado por las nuevas tecnologías

Puede que Chris Pine disfrute de una situación financiera más que envidiable después de haber participado en éxitos de taquilla como la renovada saga de 'Star Trek', pero el actor tiene muy claro que no piensa destinar parte de ese dinero a móviles de última generación u otros lujos tecnológicos.



De hecho, el estadounidense asegura que no está dispuesto a permitir que su apacible vida cotidiana se vea alterada por la dependencia y el estrés que, a su juicio, genera la dependencia excesiva a la esfera virtual, por lo que de momento está más que satisfecho con un anticuado teléfono con tapa y sin conexión a internet.



"Tengo un móvil con tapa. ¡Tienes que entrar en el mundo de la tapa! Hace poco me compré un tocadiscos y un teléfono así. Me gusta simplificar las cosas que me rodean, disfruto de lo simple, lo no complicado. No quiero estar tan conectado porque eso me ayuda a disminuir la ansiedad", se justificó a su paso por el programa de televisión 'Good Morning America'.



Por muy razonable que fuera su argumento, lo cierto es que semejante revelación desató las risas entre sus compañeros del esperado filme 'Wonder Woman', con quienes se encontraba en el citado espacio televisivo y de los que tuvo que aguantar el sinfín de bromas pesadas que le hicieron al respecto.



"Precisamente el otro día le pregunté qué era eso", exclamó la protagonista de la película, Gal Gadot, durante la misma entrevista, a lo que Robin Wright añadió en tono burlón que Chris no podía hacer llamadas porque el dispositivo se encontraba normalmente sin señal.



Ajeno a los chistes de sus colegas de profesión, el intérprete siguió ofreciendo detalles sobre su grata experiencia al margen de las innovaciones tecnológicas, aunque también admitió que escribir con el hoy desfasado teclado T9 no le está resultando precisamente sencillo.