Chrissy Teigen está deseando que su hija vea 'La Bella y la Bestia'

El cantante John Legend y su mujer Chrissy Teigen esperan con impaciencia el día en que la pequeña Luna, la hija de 10 meses que tienen en común, sea lo suficientemente mayor para ver la última adaptación cinematográfica del clásico de Disney 'La Bella y la Bestia', cuyo tema principal versiona el intérprete junto a la joven Ariana Grande.



"Luna aún no ha sido capaz de ver una película entera, pero seguro que esta la verá pronto y estará muy orgullosa de su padre. Tengo muchas ganas de que un día escuche la canción y de pronto se dé cuenta de quién la canta", aseguró con una sonrisa Chrissy durante una conversación con 'Entertainment Tonight' en Los Ángeles, ciudad que acogió la noche del jueves el estreno de la cinta protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens.



En su caso, a la guapa maniquí le ha encantado el resultado final de la colaboración de su marido y Ariana, hasta el punto de que ya ha comenzado a aprender de forma autodidacta a tocar la melodía con el piano.



Por su parte, a John le preocupa sobre todo qué pensará sobre su contribución al clásico Céline Dion, que puso voz a la versión original de 1991 junto a Peabo Bryson.



"Estamos encantados de hacer esta canción. Crecimos escuchándola. Es una canción tan icónica que fue divertido tener la oportunidad de reinterpretarla. Estoy un poco nervioso por lo que Céline pueda pensar. Es una mujer muy dulce y espero que le guste", confesó en la alfombra roja del evento el cantante.



"Es la persona más afable del planeta, sin duda. No tiene una gota de maldad en el cuerpo, es increíble", trató de tranquilizarle su mujer.



Pero el cantante no tiene de qué preocuparse, ya que la artista canadiense ha aclarado rápidamente el visto bueno a su canción.