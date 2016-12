Chrissy Teigen responde al tuit de Trump afirmando que no quería 'celebridades'

La siempre locuaz Chrissy Teigen ha decidido plantar cara al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que este asegurara a través de su cuenta de Twitter que las estrellas del mundo del entretenimiento estaban tratando de conseguir desesperadamente invitaciones para su investidura, una ceremonia para la que el próximo mandatario únicamente querría contar con la presencia de representantes del llamado pueblo llano.



"Ahora todas esas celebridades de la élite quieren entradas para la inauguración, pero mirad lo que hicieron por Hillary [Clinton], NADA. Yo quiero a la GENTE", aseguraba el empresario en uno de sus más recientes y controvertidos tuits, que consiguió enfadar a la maniquí a tenor de su respuesta cargada de sarcasmo y condescendencia.



"Hola, nosotros también somos personas. Y también eres nuestro presidente. Puede que yo no quiera que lo seas, pero lo eres. Y TODOS sabemos que te mueres de ganas de conseguir aprobación, cariño", le dirigió la mujer de John Legend, quien curiosamente estudió en la misma facultad que Trump, la Universidad de Pensilvania, antes de hacerse un nombre en el mundo de la música.



Pero el alegato de la carismática modelo no acabó ahí. También quiso enviarle un segundo mensaje muy en la línea de su peculiar sentido del humor, a veces incomprensible para los extraños.



"Aun así, espero que te diviertas mientras DJ Buttcrack pincha su buena mi**da y Lil Banana suelta sus rimas en tu investidura", añadió en la misma red social.



Si bien DJ Buttcrack sí parece ser una entidad musical real, aunque no se haya confirmado que alguien con ese nombre vaya a actuar en la ceremonia que tendrá lugar el próximo mes de enero, parece que Lil Banana es únicamente una invención de Teigen al no haber rastro de su existencia.



Por el momento, el equipo de Trump solo ha confirmado la participación de unos pocos artistas en el evento, entre los que se encuentran el coro Mormon Tabernacle y The Radio City Rockettes.