Christie's subastará en septiembre artículos personales de Audrey Hepburn

Londres, 12 jun (EFE).- La casa Christie's de Londres informó hoy de que el próximo 27 de septiembre subastará artículos personales de la actriz Audrey Hepburn (1929-1993), como ropa y copias de guiones de cine, entre ellos el del filme "Breakfast at Tiffany's".

Estas piezas, que la familia pone a la venta, corresponden en su mayoría al periodo entre 1953 y 1968, el apogeo de la vida artística de Hepburn, quien además fue embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"Estamos encantados de que se nos haya confiado la venta de artículos de la colección personal de Audrey Hepburn", dijo hoy el director de colecciones privadas de Christie's, Adrian Hume-Sayer.

Además de la puja del 27 de septiembre en su sede de Londres, Christie's indicó que las piezas se ofrecerán por la red entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre.

"Su nombre resuena inmediatamente y su atracción y relevancia se mantienen tan fuertes hoy como lo fueron siempre. La venta ofrecerá a los aficionados y coleccionistas la oportunidad de adquirir objetos únicos personales", añadió el director.

Los objetos permitirán conocer aspectos de "la vida extraordinaria de una mujer extraordinaria", puntualizó Hume-Sayer.

Entre las piezas figuran un abrigo impermeable de Burberry, que tiene un precio estimado de entre 6.000 y 8.000 libras (6.780 a 9.040 euros), y un vestido de cóctel de Hubert de Givenchy, que puede llegar a venderse por 15.000 libras (16.950 euros).

Givenchy fue el modisto favorito de Hepburn, que lo contrató para que le diseñase el guardarropa del filme "Sabrina".

A partir de entonces ambos continuaron su asociación, ya que Givenchy se encargó de la vestimenta de Herpburn de numerosos filmes, entre ellos "How to Steal a Million" y "Breakfast at Tiffany's".

El vestido de cóctel que se subasta fue el que llevó Hepburn para una sesión de fotos de Two for the road, que interpretó junto a Albert Finney.

En la subasta también hay copias de guiones de cine con sus anotaciones, como el de "Breakfast at Tiffany's", con un precio estimado de entre 60.000 y 80.000 libras (67.800 y 90.400 euros).

Hepburn, nacida en Bélgica el 4 de mayo de 1929, es considerada como una de las leyendas femeninas del cine estadounidense.

Pasó su infancia entre Bélgica, Inglaterra y Holanda y, tras estudiar ballet y presentarse como corista en Londres, se trasladó a Estados Unidos para presentarse en Broadway con la obra "Gigi" en 1951, antes de saltar a la fama con "Roman Holiday", de 1953, junto a Gregory Pegg. EFE

vg/ad/mr