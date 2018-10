Científica crea líquido para evitar que el aguacate se oxide

La Académica chilena de la Universidad de Santiago, en Chile, Laura Almendares, encontró una solución gloriosa para los aguacates que se oxidan y ponen negros.

La idea nació porque la científica estaba buscando algo que pudiera extender la vida de las tunas, una fruta conocida en Sudamérica y decidió aplicarlo a los aguacates, cosa que funcionó bastante bien porque consiguió evitar ese color negro que adquiere la fruta cuando lleva ya un tiempo de ser abierta.

Este líquido puede conservar el aguacate sin oxidación por al menos 30 días. Este nuevo descubrimiento también se puede aplicar a las manzanas verdes.

La fórmula no tiene olor, color ni sabor, por lo que no modifica las propiedades de ningún alimento, y aunque la investigadora no reveló cuáles son los ingredientes del invento, reveló que son compuestos antioxidantes totalmente comestibles.