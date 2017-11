Cientos de chilenos piden justicia para mapuche herido por la policía en 2016

Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- Cerca de doscientas personas se manifestaron hoy en Santiago para reclamar justicia para Brandon Hernández Huentecol, un joven mapuche de 17 años a quien un Carabinero disparó por la espalda en diciembre de 2016 en el sur de Chile, que lo dejó gravemente herido.

La movilización, convocada por diversas organizaciones mapuches, buscaba que el presunto autor del disparo, el sargento segundo de Carabineros, Cristián Rivera, quien actualmente sigue en servicio activo dentro del cuerpo, responda ante la Justicia.

Hernández Huentecol fue herido por el policía al intentar defender a su hermano de 13 años de varios carabineros, quienes lo habían reducido en el marco de un control de identidad, cuando paseaba en bicicleta cerca de la vivienda familiar, situada en la región de La Araucanía, a unos 570 kilómetros de Santiago.

Fue en ese momento cuando los agentes redujeron al mayor de los hermanos y posteriormente le dispararon por la espalda, a escasos centímetros de distancia, provocándole daños en varios órganos y dejándole más de 100 perdigones incrustados en el cuerpo, según informaron los organizadores en un comunicado.

Los manifestantes se reunieron en la Plaza Italia de Santiago, donde tanto el menor como sus familiares atendieron a la prensa y reclamaron justicia y "visibilidad internacional a la causa".

Huentecol confesó a Efe que aún tiene unos "cuarenta perdigones" incrustados en el cuerpo, ya que los médicos de la Clínica Alemana de Temuco, adonde fue trasladado tras el incidente, no "tenían la tecnología necesaria para extraerlos sin peligro".

El joven pidió que "cese la violencia y termine la represión infantil en todo Chile", porque, según su punto de vista, lo único que consiguen los Carabineros con este tipo de actuaciones es que las nuevas generaciones "vivan con odio" hacia los cuerpos de seguridad.

Ada Huentecol, la madre de la víctima, arremetió contra el Gobierno por el "sufrimiento" que le han causado a su hijo y a su familia, y calificó la actuación del sargento Rivera de "terrorista".

Además se mostró visiblemente afectada al relatar la actuación del jefe del dispositivo durante el día de los hechos, Patricio Vergara, quien era conocido por la familia, ya que acudía a la misma iglesia y había visitado la vivienda familiar en varias ocasiones.

"Él como jefe pudo haber cambiado la situación, actuando de otra forma. Mi hijo le suplicaba desde el suelo, reducido, que le dijera algo a los agentes. Pero su reacción fue reirse e irse" explicó a Efe.

Tras esto, los manifestantes comenzaron la marcha hasta el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo, hasta donde tenían previsto llegar para hacer oír sus exigencias, mientras coreaban lemas como "no queremos, no se necesita, no a la ley antiterrorista".

Sin embargo, un fuerte dispositivo de las fuerzas especiales de Carabineros impidió que la marcha avanzase más allá de la Plaza Italia, y comenzó a cargar contra los manifestantes.

Fruto de ese encontronazo, varios de los manifestantes fueron detenidos, entre ellos uno de los hermanos de Huentecol, quienes fueron llevados a una comisaría, para comprobar sus identidades.

Varios carros lanzaagua (guanacos) dispersaron a los presentes, quienes se dividieron en varios grupos que increpaban a los oficiales al grito de "ustedes son los asesinos".

En el sur de Chile existe desde hace varios años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.

El conflicto ha derivado en episodios de violencia, en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de indígenas han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente ataques incendiarios. EFE

