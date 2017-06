Cinco planes para romper la rutina

Los seres humanos somos criaturas de hábitos, nos vuelven más productivos y eficientes, pero al mismo tiempo predecibles. Para combatir esta sensación les compartimos cinco hábitos para combatir la monotonía.

“La vida comienza fuera de la zona de confort” dijo alguna vez el escritor estadounidense Neale Donald Walsh para describir un sentimiento cada vez más popular y es la cómoda monotonía en la que nos enfrentamos como especie. Una sensación que a veces pude conducir al aburrimiento e incluso a la depresión. Por ello, si alguna vez ha querido sacudirse de la cotidianidad les compartimos algunos pequeños consejos con ustedes.

Desconéctese de vez en cuando

Somos un mundo conectado a la red, cada minuto más 300 horas de video son subidas a Youtube y la mitad de los usuarios de internet que no usan Facebook viven con alguien que si lo usa. No se trata de dejar de usar internet, -algo poco práctico y casi imposible estos días-, sino de limitar el tiempo a un límite horario establecido, esto es especialmente importante si vive con niños pues ellos aprenden de su ejemplo. Con el tiempo que gané de su desconexión generará un espacio que puede invertir en otras actividades.

Salga de su hogar

Y con esto no contamos las salidas hasta el lugar de trabajo, se trata de buscar nuevos espacios fuera de las cuatro paredes del hogar y sitios cotidianos. Si no puede hacerlo diariamente hágalos los fines de semana. Si puede al aire libre mejor y si el clima es adverso busque actividades bajo techo, su salud se lo agradecerá.

Aprenda nuevas cosas

Las grandes ciudades generalmente están llenas de pequeñas comunidades que giran alrededor de sus afinidades, como deportes, hobbies, creencias, etc. Busque alguna que le interese y podrá no sólo expandir su conocimiento, al mismo tiempo conocerá personas interesantes que puedan enriquecer su vida.

Practique algún deporte

No se trata sólo de competir, lo esencial es divertirse y aprender a interactuar en entornos fuera de su casa. Los deportes no tienen por qué ser de alto impacto ya que su fin es recreativo, peor aun así es bueno colocarse metas que ayuden a generar sensaciones de satisfacción y logro.

Aprenda nuevas historias

Lea un nuevo libro, vea una o dos películas al mes, vaya a teatro, el reto es salir de la burbuja y ver las visiones que los miles de autores están creando para nosotros cada día. Sólo en Colombia durante el 2015, se comercializaron más de 39 millones de libros, haga parte de esta tendencia, aumente su cultura y ayude a sostener la industria cultural del país.

Tome algunos riesgos

No se trata de arriesgar su salud ni sus finanzas, se trata salir de su zona de confort haciendo cosas que no ha realizado por miedo. Aprenda a bailar, escriba un libro, adopta una mascota, si interpreta algún instrumento preséntese con su grupo de amigos, viaje a ese país que siempre ha soñado, hablé con ese chica o chico con el que no se ha atrevido, aprende ese nuevo idioma que siempre ha querido aprender, después de todo la vida sólo pasa una vez.