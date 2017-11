Cineastas iberoamericanos celebran en Madrid el programa Ibermedia de cine

Madrid, 5 nov (EFE).- Varios cineastas iberoamericanos celebraron hoy en Madrid la actividad del programa de ayuda al cine Ibermedia, que nació hace 20 años tras la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Isla Margarita (Venezuela) de 1996.

En una mesa redonda celebrada en Madrid, en la que también participó la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, directores y guionistas de Argentina, Brasil, México y España reivindicaron el cine iberoamericano y debatieron sobre los desafíos que enfrenta.

Iberoamérica "desde la cooperación, quiere mandar el mensaje de que nos sentimos parte de unos mismos valores", comentó Grynspan, quien recordó que "la cooperación iberoamericana tiene 32 programas y 15 son culturales", entre los que se encuentra Ibermedia.

El argentino Pablo Solarz, director de "El último traje", aplaudió que Ibermedia "esté centrado ahora en ver la cuestión de la distribución", para que "tres personas no decidan para quién es cada película".

"A mí me interesa mucho más los chicos de 14, porque estamos en un proceso de 'estupidización' y si no nos juntamos en América Latina y tomamos medidas políticas va a pasar que los chicos de 14 años cuando tengan 60, no van a votar a Macri, van a votar a Maradona", espetó.

El director brasileño Karim Ainouz indicó que "el último año en Brasil ha sido una catástrofe" tras lo que calificó de "golpe de Estado judicial", en alusión al juicio político que supuso la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016.

"Ibermedia tuvo un papel importantísimo para que en Brasil hiciéramos cine en los 90. Ahora es más importante que nunca, hemos pasado 12 años donde el cine ha cambiado completamente, pero después del golpe de estado judicial tenemos que estar muy atentos", opinó.

La guionista mexicana Marina Stavenhagen coincidió en señalar que Ibermedia "ha construido nuestra educación sentimental", así como que las historias del cine iberoamericano están llenas "de historias comunes" de la región.

Stavenhagen también se refirió a que más allá de la distribución "también hay que intentar conocer las audiencias" e intentar superar "el reto de conservar la diversidad y la originalidad" del cine de la región, "en un mundo cada vez más globalizado".

Por su parte, el productor español Gerardo Herrero aseguró que el cine de la región "solo ha pasado por la superficie" y aunque, a su juicio, "se ha conseguido que creadores colaboren entre ellos, se ha fracasado en la distribución". EFE