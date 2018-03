Colton Haynes se despide de su madre

Hace menos de un mes, el actor Colton Haynes se sinceraba vía Instagram acerca del grave estado de salud de su madre, a quien tras varias semanas de análisis e ingresos hospitalarios le habían diagnosticado una cirrosis hepática y un fallo renal con un pronóstico grave. En aquel momento, el intérprete de la serie 'Arrow' ya adelantaba que solo un transplante de hígado urgente podría salvarle la vida y tristemente la esperada donación no llegó a tiempo.



Ahora Colton ha recurrido a esa misma plataforma para anunciar el fallecimiento de su progenitora, Dana, el pasado viernes y rendir homenaje a la mujer más importante de su vida.



"Hoy he perdido a mi mejor amiga, al amor de mi vida... a mi mamá. No hay palabras para expresar lo increíble que era esta mujer. Tengo muchas cosas que decir, pero estoy en estado de shock. Siempre te querré mamá. Descansa en paz mi ángel", reza el mensaje compartido por la estrella.



A pesar de su enfermedad, Dana mantuvo en todo momento su alegría y sentido del humor para seguir siendo el pilar de sus seres queridos incluso en sus peores momentos.



"A mi madre siempre le ha encantado reír. Incluso cuando sus médicos nos dieron la peor noticia posible acerca de su hígado y de sus riñones, ella nos miró y nos dijo: 'Lo mejor que se puede hacer en este tipo de situaciones es reírse', y después empezó a reír tan fuerte que sus carcajadas se oían en la otra punta del hospital. Así es ella: divertida, cabezota y fuerte", aseguraba su famoso hijo al poco de conocer el delicado estado de salud de la matriarca de la familia.