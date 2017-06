¿Cómo hacer ecoturismo en Colombia?

Si lo suyo es la naturaleza, los animales, las plantas, la tierra, el viento y la aventura, usted es un excelente candidato para practicar el ecoturismo, una actividad en la que Colombia se destaca al tener 59 áreas naturales que hacen parte del Sistema de Parques Nacionales.

Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad, alberga más del 20% de las especies de aves del mundo, miles de especies de mariposas y hasta la más grande red de páramos sobre el planeta. La extensión total del sistema de parques nacionales es de 142,682 km2 y en 26 de las 59 áreas naturales en las que se han dividido, se encuentra presencia de comunidades indígenas.

Lo primero que hay que hacer para disfrutar de una experiencia de ecoturismo en Colombia es elegir el destino, pues existen muchas posibilidades en cuanto al clima, terreno, fauna y planes por hacer. Por ejemplo, si lo que se desea es disfrutar de playa, brisa y mar, la opción más acertada será visitar el Parque Nacional Tayrona. Por otro lado, si lo que quiere es ser testigo de la existencia de animales únicos como el delfín rosado, su destino debería ser el Amazonas.

Ya elegido el destino, es hora de plantear una fecha de partida para buscar una opción económica de transporte, trate de que su viaje no esté muy próximo para que pueda encontrar vuelos más económicos hasta su destino y también, por economía, no viaje en época de temporada alta.

En cuanto al hospedaje, vigile que promociones encuentra (compárelas) o utilice los medios digitales para conseguir las mejores ofertas de hoteles, servicios como Tripadvisor, Trivago o Airbnb lo ayudarán a elegir la opción adecuada para su bolsillo. Lea cuidadosamente las reseñas y calificaciones que otros usuarios han hecho del hotel u hospedaje de su elección y así evitará sorpresas.

Estando en su destino ecoturístico, averigüe con los locales sobre los planes que allí se pueden hacer, no pregunte ni cotice en un solo lugar y ármese de paciencia y buen genio, puede que los necesite.

Siga las indicaciones que los guías le dan para la ejecución de las actividades, como el correcto uso de chaleco salva vidas, casco u otro elemento de seguridad, no alimentar a los animales o cualquiera que sea el caso, recuerde que no existiría la regla si no hubiese existido un detonante. Más vale prevenir que lamentar.