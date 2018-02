¿Cómo le fue a Alejandra Azcárate en Viña del Mar?

Alejandra Azcárate fue invitada para presentar un show de su stand up comedy, sin embargo no logró convencer a público en redes sociales, porque al parecer a los asistentes en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, sí los convenció y ovacionaron tanto a Azcárate que la actriz no pudo contener el llanto.

Después, también a petición del público, la actriz recibió una Gaviota de Oro y después, los organizadores del festival le otorgaron una Gaviota de Plata.

Lo cierto es que su show enfocado en la mujer y el sexo generó reacciones variadas. A algunos, no les gustó su presentación y lo expresaron abiertamente en redes sociales.

Cuando tienes que explicar tu rutina de humor,es que algo anda mal!!!😕 #AlejandraAzcarate #Viña2018 — Daniela (@DaniRokz) 25 de febrero de 2018

#AlejandraAzcarate no aguanté 5 minutos viéndola y tratando de comprender de qué se ríe el público en la quinta :/ — Banana caiman (@hualdenino) 25 de febrero de 2018

Es más entretenida la niña de lenguaje de señas #vina2018 — Rodrigo Fica D. (@RodrigoFicaD4) 25 de febrero de 2018

Sin embargo, no todas fueron opiniones negativas, hubo otros que elogiaron su tipo de humor, el buen uso del lenguaje, la elegancia y la elocuencia de la actriz y comediante colombiana.

No te conocía @LAAZCARATE y me encantó tu rutina, elegante, exelente dicción y un humor negro genial #Viña2018 FELICIDADES BELLA! — Caro Ferrari 🇨🇱 (@Karoferrari) 25 de febrero de 2018

Que humor más elaborado, inteligente y educado, los humoristas del festival deberían aprender por este tipo de humor, excelente rutina!👏🏻#AlejandraAzcarate felicitaciones! — Benjamin Astudillo (@AstPrad) 25 de febrero de 2018