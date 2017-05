Confunden a Paris Jackson con una vagabunda

La modelo y actriz Paris Jackson ha compartido con todos sus seguidores la 'curiosa' anécdota que vivió recientemente en el set de un nuevo proyecto sobre el que no ha querido dar demasiados detalles. La única hija del rey del pop se quedó muy sorprendida cuando una persona cuya identidad ha preferido no revelar se le acercó para invitarla a abandonar el lugar al asumir, únicamente por su aspecto, que era una persona sin hogar.



"Fui de las primeras personas en llegar al set, y me senté en el aparcamiento a esperar. Se me acercó un tipo y me dijo que las personas sin techo no podían estar en esa zona. Le contesté: 'Oh, lo siento, pero estoy esperando a pasar por maquillaje y peluquería. ¿Debería esperar en otro sitio? Por cierto, ¿por qué asumes que soy una vagabunda?'", ha compartido la artista de 19 años en su cuenta oficial de Twitter, acompañándolo su relato de una imagen del atuendo que llevaba ese día, compuesto por una camiseta de manga corta y unos pantalones anchos de tela que, si bien no componían un estilismo de alfombra roja, sí estaban perfectamente limpios.



No se sabe si este nuevo y misterioso trabajo de Paris -que no parece haber arrancado con buen pie debido a este malentendido- se enmarca dentro de sus proyectos en el mundo del cine o de la moda. Aunque hasta ahora ha destacado principalmente por su apellido y su trabajo como modelo tras fichar por la prestigiosa agencia IMG Models, también ha hecho sus pinitos en el mundo de interpretación, ya que además de haber conseguido un pequeño papel en la serie 'Star' recientemente se confirmó que compartiría créditos con Charlize Theron y Amanda Seyfried en una nueva película de Amazon.