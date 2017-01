Convocan premio Reinaldo Arenas para escritores de dentro y de fuera de Cuba

Miami (EE.UU.), 5 ene (EFE).- El Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC), Neo Club Ediciones, con sede en Miami, y el proyecto conjunto Vista-Puente de Letras convocaron el Premio de Narrativa Reinaldo Arenas 2017.

Los interesados en este premio que lleva el nombre del poeta, novelista y dramaturgo cubano Reinaldo Arenas (1943-1990) tienen desde hoy y hasta el 15 de mayo para presentar sus obras.

El premio consta en realidad de dos galardones, uno para obras de escritores residentes en Cuba y otro para obras escritas por autores cubanos que viven fuera de la isla.

Según las bases publicadas en la página web de Neo Club Ediciones, cada autor concursará con una única obra de tema libre, con una extensión no menor de 80 cuartillas ni mayor de 200, en formato Word.

Ambos galardones, que no son divisibles, están dotados con un premio en metálico de 500 dólares, además de la publicación de la obra por Neo Club Ediciones y 10 ejemplares gratuitos.

El jurado que analizará las obras en concurso estará integrado por escritores, críticos literarios y editores cubanos radicados en la isla y el exterior.

Reinaldo Arenas, cuya autobiografía "Antes que anochezca", traducida al ingles como "Before Night Falls", fue considerada uno de los diez libros del año por The New York Times, publicó la mayor parte de su obra fuera de Cuba, donde fue víctima de las medidas del gobierno isleño contra los homosexuales y estuvo encarcelado por ese motivo.

En virtud de una amnistía gubernamental, en 1980 pudo optar por el exilio. Se trasladó primero a Miami y luego a Nueva York, donde se instaló definitivamente y continuó escribiendo hasta que, enfermo de sida, se quitó la vida en 1990.

Dejó más de veinte libros, que incluyen diez novelas, algunos poemas, relatos breves y obras de teatro.

Arenas está considerado uno de los principales continuadores del neobarroquismo cubano inaugurado por la obra de José Lezama Lima. EFE