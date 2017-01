Copia de una escultura destruida por el EI opta a decorar la plaza Trafalgar

Londres, 19 ene (EFE).- Una escultura que recrea una deidad destruida en Irak por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) o un helado adornado con un dron son algunas de las obras que aspiran a decorar la londinense Plaza de Trafalgar, presentadas hoy.

La emblemática plaza exhibe actualmente una escultura hecha en bronce, denominada "Really Good", del artista inglés David Shrigley, como parte del Programa Cuarto Plinto, bianual, destinado a involucrar a los ciudadanos en un debate sobre el arte contemporáneo en los espacios públicos.

La organización desveló hoy las maquetas de las obras propuestas para adornar el plinto situado en ese popular enclave londinense en 2018 y en 2020.

Entre ellas, figuran "The Invisible Enemy Should Not Exist" (El enemigo invisible no debería existir), que representa a Lamassu, un toro alado y deidad protectora derruida por el EI en Irak en 2015, del estadounidense Michael Rakowitz.

También aspira a decorar la plaza otra obra que escenifica un helado en el que sobresale un dron, una cereza y una mosca, llamada "The End", de la británica Heather Philipson.

La organización (Fourth Plinth Commissioning Group) presentó además una figura, inspirada en las películas de ciencia ficción, de la artista neoyorquina Huma Bhabha.

Otros dos proyectos exhibidos hoy son "High Way", del mexicano Damián Ortega, y la obra denominada "Old Clothes", del Raqs Media Collective, que también aspira a decorar el plinto con una bata de baño blanca.

En la presentación de esos trabajos, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, dijo hoy que "la variedad de propuestas emocionantes presentadas demuestran la manera en que los artistas reaccionan de manera tan diferente a la Plaza de Trafalgar".

El edil se mostró además "encantado" de que entre los finalistas no solo figuren artistas nacionales "sino de todo el globo", lo que supone "una señal de que Londres está abierta a la creatividad".

Esas maquetas estarán expuestas en el Annenberg Court de la Galería Nacional de Londres hasta el próximo 26 de marzo, mes en que también se anunciará el nombre de los dos artistas seleccionados para adornar la plaza. EFE

prc/vg/agf