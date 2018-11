Creador de Bob Esponja falleció a causa de una esclerosis lateral amiotrófica

El creador de la famosa serie "Bob Esponja" falleció a los 57 años luego te ser diagnosticado con un grave padecimiento.

El anuncio oficial lo hizo Nickelodeon, a través de un comunicado.

"Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, pantalones cuadrados", escribió la cadena en su cuenta oficial de Twitter.

Además la compañía dijo que la causa de la muerte fue ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Hillenburg había sido diagnosticado de ella en marzo del año pasado.

Muchas celebridades se han mostrado tristes por la noticia y han buscado la manera de rendirle homenaje, uno de ellos fue David Hasselhoff, que interpretó a un socorrista en la película de 2004:

Wow what a unique and fantastic character Steve created! It was my pleasure and honor to be in SpongeBob The Movie and to share some great laughs with this gentleman, Shocking Loss! To this day I am stopped and flattered by people and kids who have seen me in the film.#SpongeBob pic.twitter.com/gNF1CkJk69