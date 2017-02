Cressida Bonas 'culpa' al príncipe Enrique de sus problemas para afianzarse como actriz

Aunque ha pasado ya bastante tiempo desde que Cressida Bonas y el príncipe Enrique de Inglaterra anunciaran el final de su relación sentimental de dos años allá por 2014, la joven aspirante a actriz aún no ha conseguido escapar de la alargada sombra de su ex, incluso cuando este ha rehecho de nuevo su vida con otra actriz, Meghan Markle.



Desde el punto de vista de Cressida, que en unos meses realizará por fin su debut en la gran pantalla con la película 'Tulip Fever' tras pasar parte de 2016 sobre las tablas del West End, su mediático romance con el nieto de Isabel II no ha hecho más que perjudicarla en el plano profesional al distraer la atención de sus méritos propios.



"Creo que todo el mundo me ha encasillado porque estuve con ya sabes quien. Resulta frustrante porque trabajo muy duro. Desearía que más gente hubiera visto mi trabajo en [la producción teatral de] 'El gran Gatsby'", se lamentó la guapa intérprete en una entrevista al Mail on Sunday.



Al margen de su carrera interpretativa, en la que avanza con paso lento pero seguro, Cressida también ha mostrado siempre un gran interés en la moda, un mundo en el que le gustaría probar suerte en un futuro más allá de las puntuales colaboraciones que ya ha realizado como imagen de la marca Mulberry.



"Espero poder diseñar mi propia línea, pero es algo en lo que aún estoy trabajando para descubrir qué aspecto quiero que tenga", apuntó en la misma conversación.



En su momento, los rumores acerca de la ruptura de Cressida y Enrique apuntaban a que la joven no había sido capaz de soportar el duro escrutinio mediático al que era sometida por tan llamativo romance.