Cuando te comienza a ir bien, empiezan a inventar cosas sobre ti: Greeicy a sus colegas

La actriz y cantante Greeicy Rendón envió un fuete mensaje a quienes ella considera han inventado cosas o hablado mal de ella, después de que comenzara a ser existosa.

Este mensaje fue especialmente enviado a sus colegas.

A través de su cuenta de Instagram, la caleña compartió una imagen donde tiene un gesto serio y usa un colorido vestido.

Le puede interesar: El atrevido baile entre Anitta y Greeicy en pleno concierto

"Cuando te empieza a ir bien, las personas cercanas y tus colegas empiezan a tener cosas malas que decir de ti y más triste aun cosas inventadas sobre ti. Afortunadamente he aprendido poco a poco a no quedarme con lo que vienen a decirme de los demás. No te quedes con lo que te dicen de los demás, quédate con tu propia experiencia de los demás. La vida es tan justa que no te da nada que no merezcas, por eso cada quien va llegando a donde tiene que llegar y ten cuidado ☝🏼 porque quizás la puerta por donde entran las grandes cosas las estas cerrando con tu propia boca" afirmó con contundencia la joven.