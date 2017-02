Dakota Johnson lanza un guiño a su madre Melanie Griffith en '50 sombras más oscuras'

La actriz Dakota Johnson está siendo todo lo cuidadosa y precavida que puede durante los actos promocionales de su nueva película, 'Cincuenta sombras más oscuras', para no revelar ninguno de los giros argumentales que definen la segunda entrega de las adaptaciones cinematográficas de la saga literaria de E.L. James, pero eso no le ha impedido generar una gran expectación entre los admiradores de su famosa madre, Melanie Grifitth, al revelar que el metraje de la cinta esconde un sutil pero entrañable homenaje a su figura.



"Hay un momento en la película, un pequeño detalle que supondrá toda una sorpresa para los espectadores y que está dedicado a mi madre", explicó la joven actriz durante su aparición este jueves en el programa de televisión 'Today', poco antes de señalar que hará todo lo posible para que su progenitora se anime finalmente a ver la película y pueda disfrutar así de tan sentido tributo.



"Intentaré que vea la película, y si no siempre le puedo mostrar ese fragmento específico. Espero, y creo, que los espectadores se darán cuenta también de la referencia", indicó en medio de la conversación.



Otro de los argumentos que Dakota Johnson, fruto del extinto matrimonio entre la exmujer de Antonio Banderas y el también actor Don Johnson, a buen seguro empleará para tratar de convencer a Melanie de que tiene que ver la película es la "belleza" con la que el filme aborda una temática tan controvertida como la que constituyen aquellas prácticas sexuales caracterizadas por la sumisión y el placer derivado de un cierto nivel de dolor.



"Cuando empezamos a rodar 'Cincuenta sombras', no tenía noción alguna sobre lo que implicaba todo ese mundo del BDSM [siglas que engloban técnicas que van desde el bondage clásico hasta el sadomasoquismo]. Es cierto que algunas cosas pueden ser bastante perturbadoras, pero también hay juguetes muy interesantes. Hay determinados aspectos del BDSM que son verdaderamente hermosos y eso se ve reflejado en las películas", explicaba en una entrevista a Glamour.