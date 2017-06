Daniel Day-Lewis, ganador de 3 premios Oscar, anuncia su retiro de la actuación

PA Daniel Day-Lewis es el único hombre en ganar tres Oscar al mejor actor protagónico.

El triple ganador del premio Oscar Daniel Day-Lewis, protagonista de películas como "Gangs of New York", "El último de los mohicanos" y "Lincoln", anunció su retiro de la actuación.

La agente de la estrella del cine difundió un comunicado en el que dice que Day-Lewis "no seguirá trabajando como actor".

Explicó que se trataba de una "decisión privada" y que el actor se sentía "inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y con su público".

Sin embargo, la agente adelantó que Day-Lewis no dará más detalles al respecto.

El intérprete de 60 años, que tiene ciudadanía británica e irlandesa, ganó el premio Oscar al mejor actor en tres ocasiones por sus papeles en My Left Foot , There Will Be Blood y Lincoln .

Daniel Day-Lewis hizo su debut en el cine como adolescente, en 1971, en la película Sunday Bloody Sunday .

En 2014 recibió el título de caballero de la corona británica , otorgado por la reina Isabel II.