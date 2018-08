Dave Bautista no soporta la idea de rodar 'Guardianes de la galaxia Vol. 3' sin James Gunn

Desde que Disney anunciara el despido de James Gunn tras la salida a la luz de una serie de antiguos tuits con bromas más que cuestionables acerca de pederastia y violaciones, Dave Bautista se ha convertido en uno de sus más leales defensores. El antiguo luchador fue uno de los primeros en reaccionar a la polémica decisión de la distribuidora de la cinta, ofreciéndole todo su apoyo en la esfera virtual, y hace unas semanas firmó junto al resto de sus compañeros de reparto una misiva en la que abogaba por perdonar y permitir al cineasta "redimirse" de sus errores pasados.



Sin embargo, su gesto no parece haber servido de mucho, ya que los rumores en la meca del cine apuntan a que Disney no cambiará de parecer y que la tercera entrega de la franquicia seguirá adelante sin Gunn.



Por su parte, Bautista -que da vida a Drax el Destructor en el universo Marvel- acaba de anunciar vía Twitter que sí participará en la secuela, pero que no lo hará de buena gana debido a la precipitada y, a su juicio, injusta salida de su buen amigo.



"Haré lo que estoy legalmente obligado a hacer, pero @Guardianes sin @JamesGunn no es a lo que yo me había apuntado. Guardianes de la galaxia sin @JamesGunn sencillamente no es Guardianes de la galaxia", ha reconocido Bautista en la plataforma respondiendo a la pregunta de un fan, en un mensaje en el que también ha incluido una grave pulla contra los estudios del ratón Mickey Mouse. "También me resulta bastante nauseabundo trabajar para alguien que ha validado una campaña orquestado por fascitas cybernazis. Así es como me siento".