Dave Castiblanco es portada de Vogue Italia

“Una persona andrógina es una persona que en su fisionomía no se logra identificar si es un hombre o es una mujer, porque tiene las dos características”, así explicó Dave el termino andrógino.

El modelo Colombiano logró llegar a las páginas de la revista Vogue, “Le pedí a un amigo fotógrafo de moda que me tomara algunas fotos. Después él las mostró en Vogue, les gustaron mucho y la subieron a la página”, contó.

Dave dice que todavía no es tan sencillo ser un modelo andrógino, “Es un poco complejo, pero no se trata de victimizarse, sino que se trata de abrir un panorama a la moda para que pueda transformarse. La industria colombiana todavía no acoge mucho estas propuestas”.

Sobre su participación en el reality “La Agencia”, comentó que fue una mezcla de emociones muy bonita. “Yo soy una persona no binaria que transita entre lo masculino y lo femenino. El apoyo de Colombia fue muy grande, sembrar ese mensaje de diversidad y de respeto es algo que merece Colombia”, expresó.