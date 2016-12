David Beckham gana 71.000 libras al día en un año

El exfutbolista David Beckham ganó 8,6 millones de libras en tan solo siete meses a través de su compañía Seven Global LLP gracias a sus variadas aventuras empresariales, que incluyen incursiones en sectores como el de la ropa, fragancias, accesorios y su exitosa colaboración con el gigante sueco H&M, lo que supondrían unas ganancias de 40.000 libras al día en un cómputo total de 12 meses.



Además, la estrella británica también se embolsó otros 11,4 millones gracias a los derechos de explotación de su nombre e imagen que maneja su empresa Footwork Productions, fundada en 1996, que se traduciría en unos beneficios de 31.000 libras diarias.



"La marca Beckham es imparable. Aunque lleve ya mucho tiempo retirado del fútbol, el imperio de David sigue creciendo. Es un sagaz hombre de negocios y se rodea de otras personas igual de inteligentes. Las últimas cifras de sus ganancias son impresionantes, pero en realidad no supone una sorpresa", asegura una fuente al periódico The Sun.



A pesar de su éxito comercial, que combinado con el de su mujer, la diseñadora Victoria Beckham, eleva su fortuna personal a 504 millones de libras, el matrimonio Beckham no parece ser muy dado a los excesos, como se desprende del hecho de que ni David ni la ex Spice Girl tengan previsto realizarse costosos regalos de cara a estas Navidades.



"Los calcetines siempre son una buena opción. Yo soy británico, y a nosotros nos encantan los calcetines bonitos, así que eso es lo que he pedido este año. Victoria ha incluido en su lista un pijama, le gustan los que son cómodos y calentitos", revelaba el atractivo deportista y en ocasiones modelo a Entertainment Tonight.