David Bisbal y Sebastián Yatra preparan una 'rumba romántica que va directa al corazón

Aunque el cantante David Bisbal aprovechó fundamentalmente la pasada temporada navideña para pasar todo el tiempo posible con su hija Ella y el resto de sus familiares en Almería, después de un largo período recorriendo el mundo con su última gira musical 'Hijos del Mar', al mismo tiempo dejaba entrever a sus seguidores de las redes sociales que había sido capaz de sacar un hueco en su agenda festiva para dar forma a nuevos proyectos musicales.



Tanto es así, que tras prometerles que en 2018 ofrecería nuevos conciertos y, por si eso no fuera suficiente, que lanzaría nuevo material discográfico, ahora el artista andaluz ha revelado orgulloso algunos detalles sobre el próximo sencillo que llevará su nombre: un tema que cantará a dúo con su buen amigo Sebastián Yatra y que, como él mismo ha descrito, "mezclará" sonidos tanto de Colombia como de su España natal.



No debería resultar en absoluto sorprendente que, además de recurrir una vez más al hermanamiento musical entre países hispanos, el simpático cantautor vaya a proyectar en el esperado tema que compartirá con Sebastián -con el que ya coincidió el año pasado en un multitudinario concierto en Londres en el que también participaron Juan Luis Guerra y Juanes- su lado más romántico y conmovedor.



Y es que Bisbal atraviesa estos días la que probablemente sea su etapa más estable y satisfactoria en el plano sentimental, ya que su relación con la modelo venezolana Rosanna Zanetti ha desembocado en un ilusionante compromiso matrimonial que les tiene a ambos comprensiblemente emocionados.



"Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial... Le hice la pregunta y..... ¡Me contestó que sí!", revelaba esta misma semana el almeriense a través de la misma plataforma, un mensaje al que su futura esposa no tardó en contestar: "¡En esta y en mil vidas más te diría que sí!", respondía con entusiasmo.