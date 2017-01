David Bowie descubrió que tenía cáncer terminal “tres meses antes de morir”

David Bowie, quien murió a los 69 años tras luchar con el cáncer, dejó una carrera prolífica y camaleónica con numerosas canciones que marcaron época.

El cantante británico David Bowie supo que tenía un cáncer terminal tres meses antes de que morir en enero de 2016, de acuerdo con un documental de la BBC.

"David Bowie: The Last Five Years" ("David Bowie: Los últimos cinco años") revela que el Bowie supo que su tratamiento iba a ser detenido mientras filmaba el video de la canción "Lazarus".

El programa será transmitido por la BBC el sábado, tres días antes de que se cumpla el primer aniversario de la muerte del cantante, quien falleció a los 69 años.

El documental incluye el tour Bowie's A Reality, que se llevó a cabo entre 2003 y 2004, y los últimos cuatro años de la vida de la estrella.

Johan Renck, quien fue el director del video de Lazarus, recordó esa filmación.

"Después me enteré que en la semana que estábamos rodando, (Bowie) supo que dejarían de darle el tratamiento (…) que su enfermedad había ganado", indicó.

Video emblemático

Renck dijo que el video, que muestra a Bowie en una cama con un vendaje en sus ojos y un botón sobre cada uno de ellos, no era sobre la enfermedad del cantante.

"Para mí tenía que ver con la Biblia, con el hombre que se levantaría otra vez (resucitaría) y no con el hecho de que él estaba enfermo".

Renck señaló que la interpretación común del video es que era un reflejo de la situación que estaba atravesando la estrella, pero es errónea porque el concepto de la pieza audiovisual se le ocurrió una semana antes que Bowie recibiera el diagnóstico final de su estado.

Bowie reinventó el pop una y otra vez, aseguran los expertos.

"Se debió únicamente a que me gustó esa imagen (bíblica)".

"Mira hacia arriba, estoy en el cielo /Tengo cicatrices, que no pueden ser vistas" ("Look up here, I'm in heaven / I've got scars, that can't be seen").

Son las primeras palabras de la canción, que forma parte del último álbum de David Bowie, "Blackstar", el 25º de su carrera.

"En su mejor momento"

El productor por muchos años de Bowie, Tony Visconti, dice en el documental que el artista estaba "en su mejor momento" cuando grabó su último álbum "Blackstar", el cual se lanzó el 8 de enero de 2016 para hacerlo coincidir con el cumpleaños 69 de Bowie.

Dos días después, el cantante murió.

Su última presentación en vivo fue en un concierto de caridad en Nueva York en 2006.

"David tenía grandes, grandes ideas. Para volverse famoso, bien conocido, inicialmente (Bowie) se enfocó en darse cuenta dónde estaban sus ideas", dice Visconti.

"Él realmente viene de ese espíritu, él simplemente no quería ser famoso por ser famoso".

Dirigido por Francis Whately, el documental es una segunda entrega de "David Bowie: Five Years", el cual se transmitió en 2013.

Bowie nació como David Jones en Londres el 8 de enero de 1947 pero cambió su nombre en 1966 después de que el cantante británico Davy Jones de la banda de rock The Monkees consiguiera el estrellato.

El 11 de enero de 2016, su hijo Duncan Jones confirmó la muerte de su padre a través de un comunicado difundido por las redes sociales.

"David Bowie murió hoy en paz rodeado de su familia después de una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer", decía el comunicado.

