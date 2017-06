Dedican a Clint Eastwood el dinosaurio más alto de Europa hallado en España Una nueva especie de dinosaurio gigante, con un cuello de 11 metros y descubierta en la Sierra de la Demanda (Burgos, norte de España), ha sido bautizado con el nombre de 'Europatitán eastwoodi' en honor a Clint Eastwood, quien rodó en estas tierras la célebre película "The Good, the Bad and the Ugly".