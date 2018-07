Demi Lovato volverá a rehabilitación en cuanto reciba el alta hospitalaria

La cantante Demi Lovato sigue recuperándose en el hospital Cedars-Sinaí de Los Ángeles de la sobredosis que sufrió el pasado martes y de la que, a diferencia de lo que publicaron en un primer momento varios medios estadounidenses, su equipo se encargó de informar que no había sido resultado de un consumo incontrolado de heroína



En cualquier caso, teniendo en cuenta que su estado es estable y que se encuentra plenamente consciente, resulta comprensible que la estrella del pop y su familia se encuentren planificando ya el siguiente paso a dar en su complejo proceso de rehabilitación, lo que podría materializarse en un nuevo ingreso en una clínica de desintoxicación tan pronto como reciba el alta hospitalaria.



"Demi recayó y en esta ocasión pensó que podría manejarlo, por lo que lo ocurrido este martes ha sido sin duda una gran llamada de atención para ella. Demi no quiere morir y se siente muy afortunada de seguir con vida tras la sobredosis. En cuanto abandone el hospital, ingresará en una clínica de rehabilitación para superar sus problemas y con el apoyo incondicional de su familia", ha explicado un informante al canal E! News.



Tras haber recibido numerosos mensajes de cariño en las redes sociales y la visita de algunos de sus mejores amigos, como su exnovio Wilmer Valderrama, la afamada artista parece haber hecho acopio de toda su determinación y energía para asegurarse de que, esta vez sí, su lucha contra el alcohol y las drogas -la misma que la llevó a permanecer seis años sobria- tiene un desenlace mucho más positivo.



"Demi sabe que ha decepcionado a mucha gente y está decidida a recuperar su confianza. Por eso está mucho más mentalizada sobre la necesidad de no dejar que las adicciones le ganen la batalla. Con la ayuda de todos los que la quieren, Demi sabe que saldrá triunfante de esta lucha", ha apuntado otra fuente en la misma conversación.