¿Desnudas? La particular celebración del aniversario de Epa Colombia con su novia

Daneidy Barrera, más conocido como Epa Colombia, ha sido nuevamente polémica en redes sociales esta vez por una foto que publicó en la que se evidenciaba la celebración que realizó por el aniversario número tres con su pareja, la futbolista Diana Celis.

En la públicas ambas jóvenes se encuentran dentro de una tina de baño sin nada de ropa.

La influenciadora acompañó la foto con el siguiente mensaje "Estuviste cuando no tuve nada, mereces estar conmigo cuando lo tenga todo. No solamente eres mi novia, eres mi mejor amiga, mi socia, mi confidente. Me cambiaste la vida, me haces demasiado feliz. ¡Siempre juntas!".