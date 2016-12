Días de playa y vino para Eva Longoria

La actriz Eva Longoria ha tenido un 2016 muy ajetreado entre sus proyectos interpretativos, el lanzamiento de su primera línea de moda y, sobre todo, su implicación activa en la fallida candidatura de Hillary Clinton para convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, por lo que no debería resultar sorprendente que la guapa artista haya querido desprenderse de cualquier tipo de estrés con unas agradables y soleadas vacaciones.



Y para alardear ante sus seguidores de las redes sociales del estado de relajación absoluto en el que se encuentra ahora mismo, la intérprete de origen mexicano ha publicado en su perfil de Instagram algunas muestras que revelan dos de las actividades en las que está ocupando su tiempo estos días y que sin duda pondrán los dientes largos a más de uno: tomar el sol y degustar algunos de los vinos más exclusivos a los que ha tenido acceso.



"Primer día de vacaciones y así es como me siento", escribió la texana en su espacio personal junto a una foto en la que aparece dando saltos de alegría en plena orilla, una instantánea que se vio rápidamente acompañada de otra en la que resta importancia al elevado consumo de vino con el que pretendía amenizar la tarde: "Tres litros de vino nunca le hicieron daño a nadie", bromeó para titular otra estampa en la que aparece sonriente y abrazada a una más que apetecible botella.



Recurriendo a su característico sentido del humor, la flamante esposa del empresario mexicano José Bastón compartió posteriormente un divertido vídeo con el que documentar en cuestión de unos pocos segundos la felicidad que le invadía durante su segunda jornada de playa, pero sin revelar detalles sobre su destino o sobre los acompañantes con los que está disfrutando de unas fiestas tan señaladas.



"Otro día más en la playa", se limitó a escribir para contextualizar una grabación a cámara rápida en la que se la puede ver bailando animadamente y ataviada con un bikini blanco y sombrero a juego.



Dejando de lado el hecho de que, a diferencia de muchos, Eva ha podido aislarse del mundanal ruido en un lugar claramente paradisíaco, su contagioso entusiasmo también podría explicarse con el período de estabilidad sentimental que la define desde que contrajera matrimonio en junio con el hombre de su vida, al que le unen ya más de tres años de relación y con el que no descarta debutar en la maternidad.



"Si es algo que está en nuestras cartas, genial, pero ahora mismo estamos disfrutando de nuestra compañía mutua", aseguraba recientemente a la revista Latina para dejar claro que, aunque no cierra las puertas a la posibilidad de tener sus propios hijos, tampoco se encuentra entre sus prioridades inmediatas. "Me siento la persona más afortunada del mundo, y sé que a él le sucede lo mismo, y eso es algo muy hermoso. Respetamos nuestros respectivos sueños y ambiciones, tanto los que tenemos para nuestras familias como para nuestra vida en común. Nunca antes había sentido que mi pareja me trataba como a un igual hasta que le conocí", añadía en la misma entrevista.